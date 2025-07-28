Выбиты окна и повреждены квартиры — показали последствия атаки БпЛА в Дарницком районе Киева, фото

В результате атаки российского БпЛА на Дарницкий район Киева ночью пострадали пятеро человек, среди них — малолетний ребенок. Об этом сообщила полиция Киева.
По предварительным данным, ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этаж. В результате осколков травмы получили пятеро жителей, среди них — двухлетняя девочка, у которой диагностированы резаные раны стопы. Все пострадавшие были госпитализированы.
Кроме того, во дворе дома повреждено несколько припаркованных автомобилей.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление со стороны РФ.
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