Выбиты окна и повреждены квартиры — показали последствия атаки БпЛА в Дарницком районе Киева, фото

В Киеве в результате атаки дрона ранено пятеро человек, среди них — двухлетний ребенок.

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В результате атаки российского БпЛА на Дарницкий район Киева ночью пострадали пятеро человек, среди них — малолетний ребенок. Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительным данным, ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этаж. В результате осколков травмы получили пятеро жителей, среди них — двухлетняя девочка, у которой диагностированы резаные раны стопы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, во дворе дома повреждено несколько припаркованных автомобилей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление со стороны РФ.

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