Вибиті вікна та пошкоджені квартири – показали наслідки атали БпЛА у Дарницькому районі Києва, фото

У Києві внаслідок атаки дрона поранено п’ятьох людей, серед них – дворічна дитина.

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Унаслідок атаки російського БпЛА на Дарницький район Києва вночі постраждали п’ятеро людей, серед них — малолітня дитина. Про це повідомила поліція Києва.

За попередніми даними, ударною хвилею було пошкоджено вікна багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи. Внаслідок уламків поранення отримали п’ятеро мешканців, серед них — дворічна дівчинка, у якої діагностували різану рану стопи. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Окрім того, у дворі будинку пошкоджено кілька припаркованих автомобілів.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин з боку РФ.

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