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США та ЄС досягли компромісної угоди перед дедлайном тарифів Трампа

21:21, 27 липня 2025
США та ЄС уникнули торговельної війни — домовились про компромісну угоду щодо тарифів.
США та ЄС досягли компромісної угоди перед дедлайном тарифів Трампа
Джерело фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images
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США та Європейський Союз досягли компромісної угоди, яка передбачає запровадження 15% тарифів на більшість європейського експорту, зокрема автомобілі. Про це пише Bloomberg.

Угоду укладено менш ніж за тиждень до дедлайну, коли мали набути чинності нові мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом. Спершу він погрожував 50% митом на майже всі товари з ЄС, але пізніше зменшив ставку до 30%.

Про домовленість Трамп заявив після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, нові тарифи не стосуватимуться фармацевтики та металів — «сталь і алюміній залишаються без змін» та назвав це «найбільшою угодою з усіх». За словами фон дер Ляєн, ЄС також зобов’язався:

  • закупити енергоносії на $750 млрд;
  • інвестувати $600 млрд у США;
  • відкрити ринки ЄС для торгівлі зі США за нульовими тарифами;
  • закупити великі обсяги військового обладнання.

Фон дер Ляєн підтвердила, що стартовою точкою переговорів стала диспропорція у торгівлі, і наголосила на необхідності її збалансувати.

Очікується, що остаточні рішення щодо чутливих галузей, зокрема напівпровідників, будуть прийняті за два тижні.

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США ЄС

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