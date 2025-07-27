США и ЕС достигли компромиссного соглашения перед дедлайном тарифов Трампа

США и ЕС избежали торговой войны — договорились о компромиссном соглашении по тарифам.

Источник фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США и Европейский Союз достигли компромиссного соглашения, которое предусматривает введение 15% тарифов на большинство европейского экспорта, в том числе автомобили. Об этом пишет Bloomberg.

Соглашение было заключено менее чем за неделю до крайнего срока, когда должны были вступить в силу новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом. Изначально он угрожал 50% пошлиной почти на все товары из ЕС, но позже снизил ставку до 30%.

О достижении договоренности Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, новые тарифы не будут касаться фармацевтики и металлов — «сталь и алюминий остаются без изменений», — и назвал это «самым большим соглашением из всех». По словам фон дер Ляйен, ЕС также обязался:

закупить энергоресурсы на $750 млрд;

инвестировать $600 млрд в США;

открыть рынки ЕС для торговли с США с нулевыми тарифами;

закупить крупные объемы военного оборудования.

Фон дер Ляйен подтвердила, что отправной точкой переговоров стала диспропорция в торговле, и подчеркнула необходимость ее сбалансировать.

Ожидается, что окончательные решения по чувствительным отраслям, в частности по полупроводникам, будут приняты через две недели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.