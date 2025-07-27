На Сумщине БПЛА ударил по автобусу – погибли три женщины, около 20 человек ранены

Враг атаковал рейсовый автобус с гражданскими с помощью беспилотника.

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На Сумщине 27 июля около 16:30 российские войска атаковали рейсовый автобус с гражданскими с помощью беспилотника. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По уточненным данным, в результате удара погибли три женщины в возрасте 66, 74 и 78 лет. Еще около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Обстрел произошел на территории Юнаковской общины Сумского района. Под процессуальным руководством областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители и прокуроры документируют последствия атаки. Расследование проводит следственное управление СБУ в Сумской области.

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