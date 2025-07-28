За полгода на дорогах Украины погибли более 1300 человек, самый опасный день недели — пятница

За первые шесть месяцев 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 1367 человек, из них 69 — дети. Еще 13 895 человек получили травмы. Такие данные приводит «Укравтопром» со ссылкой на Патрульную полицию.
Всего за январь–июнь зарегистрировано 11 194 ДТП с погибшими или травмированными. Это почти столько же, как и за аналогичный период 2024 года.
Основные причины смертельных ДТП:
Когда происходит больше всего ДТП:
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