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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили евроинтеграцию и антикоррупционные реформы

18:44, 27 июля 2025
Президент Владимир Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен ускорение евроинтеграции и укрепление антикоррупционной инфраструктуры.
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили евроинтеграцию и антикоррупционные реформы
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главными темами стали европейская интеграция Украины, усиление санкционного давления на Россию и совершенствование антикоррупционной инфраструктуры.

В частности, во время разговора стороны обсудили законопроект, который должен обеспечить независимость и эффективность работы антикоррупционных органов. Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу и подчеркнул важность как можно скорейшего принятия документа — уже на следующей неделе.

Президент также сообщил, что Украина продолжает реализацию реформ в рамках программы Ukraine Facility, и проинформировал о подписанных сегодня законах о реформе АРМА и факторинге. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, положительно отметила прогресс Украины в выполнении структурных индикаторов.

Отдельно Зеленский поблагодарил Евросоюз за принятие 18-го пакета санкций против России, в частности за решение снизить предельную цену на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Он подчеркнул, что Украина уже синхронизировала все 18 европейских пакетов санкций в своём законодательстве.

Кроме того, лидеры обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции Украины. Речь шла о подготовке к открытию первого переговорного кластера — обе стороны договорились действовать максимально оперативно в этом направлении.

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ЕС Владимир Зеленский

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