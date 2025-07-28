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В Киеве инспекторов по благоустройству обязали носить бодикамеры

13:18, 28 июля 2025
В настоящее время использование бодикамер проходит в тестовом режиме.
В Киеве инспекторов по благоустройству обязали носить бодикамеры
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В Киеве инспекторы по благоустройству начали использовать бодикамеры во время ежедневных проверок. Как сообщил первый заместитель директора Департамента территориального контроля КГГА Михаил Абрамов, нововведение внедрено согласно решению Киевсовета №207/10015 от 21 ноября 2024 года с целью повышения прозрачности служебных действий, снижения уровня конфликтов и усиления правовой защищенности как сотрудников, так и граждан.

«Мы внедряем бодикамеры, поскольку видим реальную потребность в современных, прозрачных механизмах работы на улицах города. Это — как инструмент предотвращения конфликтов, так и доказательная база в спорных ситуациях», — отметил он.

В настоящее время использование бодикамер проходит в тестовом режиме. Инспекторы изучают оборудование, адаптируют видеофиксацию к ежедневным задачам, а все действия фиксируются с момента начала проверки до ее завершения. Таким образом формируется полная доказательная база в случае обжалований или конфликтов.

В рамках внедрения инициативы инспекторы прошли специальный тренинг: обучение охватывало правовые аспекты работы, антикризисную коммуникацию и технику деэскалации конфликтов. К занятиям также присоединились инспекторы по парковке — они уже имеют опыт работы с бодикамерами и поделились собственными кейсами.

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Киев КГГА

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