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У Києві інспекторів з благоустрою зобов’язали носити бодікамери

13:18, 28 липня 2025
Зараз використання бодікамер проходить у тестовому режимі.
У Києві інспекторів з благоустрою зобов’язали носити бодікамери
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У Києві інспектори з благоустрою почали використовувати бодікамери під час щоденних перевірок. Як повідомив перший заступник директора Департаменту територіального контролю КМДА Михайло Абрамов, нововведення впроваджено відповідно до рішення Київради №207/10015 від 21 листопада 2024 року для підвищення прозорості службових дій, зменшення конфліктів та посилення правової захищеності як працівників, так і громадян.

«Ми впроваджуємо бодікамери, оскільки бачимо реальну потребу в сучасних, прозорих механізмах роботи на вулицях міста. Це — як інструмент превенції конфліктів, так і доказова база у спірних ситуаціях», — зазначив він.

Зараз використання бодікамер проходить у тестовому режимі. Інспектори вивчають обладнання, адаптують відеофіксацію до щоденних завдань, а всі дії фіксуються від моменту початку перевірки до її завершення. Таким чином формується повна доказова база у випадку оскаржень або конфліктів.

У рамках впровадження ініціативи інспектори пройшли спеціальний тренінг: навчання охоплювало правові аспекти роботи, антикризову комунікацію та техніку деескалації конфліктів. До занять долучили також і інспекторів з паркування – вони вже мають досвід роботи з бодікамерами, тому поділилися власними кейсами.

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Київ КМДА

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