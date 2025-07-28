З липня стартувала нова об’єднана соціальна допомога

07:54, 28 липня 2025
Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги.
Держава запустила новий вид базової соціальної допомоги, який поєднує кілька видів виплат в одну. Ця підтримка спрямована на сім’ї з низьким доходом.
Тепер не потрібно подавати багато заяв та довідок. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Хто може отримати допомогу?
- малозабезпечені сім’ї
- одинокі матері
- багатодітні родини
- діти, чиї батьки ухиляються від аліментів або їхнє місце проживання невідоме
Кому не надається допомога?
Допомогу не призначають, якщо в родині:
- є працездатні, які понад 3 місяці не працювали, не навчались і не проходили службу
- є дві квартири або друге авто віком до 15 років
- понад 100 тис. грн на банківських рахунках
- були фінансові операції на суму понад 100 тис. грн
- проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій
Який розмір допомоги?
Допомога = базова величина – доходи родини
Базова величина:
- уповноважений член сім’ї — 4500 грн
- повнолітні — 3150 грн
- діти до 18 та особи з інвалідністю І–ІІ гр. — 4500 грн
Для пенсіонерів без достатнього страхового стажу:
- до 10 років — 2385 грн
- 10–20 років — 2790 грн
- 20–30 років — 3150 грн
- понад 30 років — 3960 грн
Як оформити допомогу?
Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги (зазначити в заяві)
Подати заяву:
- через Дію (електронно)
- у Пенсійному фонді (паперово, незалежно від місця проживання)
Звернення подає один уповноважений член сім’ї
Необхідні документи:
- заява про намір отримати допомогу
- заява про призначення допомоги (підписує уповноважений та всі повнолітні члени сім’ї)
Строк виплат
- 6 місяців з автоматичним продовженням ще на 6
- Поки діє проєкт
Виплата — за бажанням сім’ї:
- рівними частинами кожному повнолітньому
- або одному уповноваженому представнику
Коли можуть припинити виплати?
- за заявою
- у разі смерті уповноваженого
- при призначенні інших держвиплат
- у разі подання недостовірної інформації
- за рекомендацією Мінфіну після перевірки
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