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З липня стартувала нова об’єднана соціальна допомога

07:54, 28 липня 2025
Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги.
З липня стартувала нова об’єднана соціальна допомога
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Держава запустила новий вид базової соціальної допомоги, який поєднує кілька видів виплат в одну. Ця підтримка спрямована на сім’ї з низьким доходом.

Тепер не потрібно подавати багато заяв та довідок. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто може отримати допомогу?

  • малозабезпечені сім’ї
  • одинокі матері
  • багатодітні родини
  • діти, чиї батьки ухиляються від аліментів або їхнє місце проживання невідоме

Кому не надається допомога?

Допомогу не призначають, якщо в родині:

  • є працездатні, які понад 3 місяці не працювали, не навчались і не проходили службу
  • є дві квартири або друге авто віком до 15 років
  • понад 100 тис. грн на банківських рахунках
  • були фінансові операції на суму понад 100 тис. грн
  • проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій

Який розмір допомоги?

Допомога = базова величинадоходи родини

Базова величина:

  • уповноважений член сім’ї — 4500 грн
  • повнолітні — 3150 грн
  • діти до 18 та особи з інвалідністю І–ІІ гр. — 4500 грн

Для пенсіонерів без достатнього страхового стажу:

  • до 10 років — 2385 грн
  • 10–20 років — 2790 грн
  • 20–30 років — 3150 грн
  • понад 30 років — 3960 грн

Як оформити допомогу?

Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги (зазначити в заяві)

Подати заяву:

  • через Дію (електронно)
  • у Пенсійному фонді (паперово, незалежно від місця проживання)

Звернення подає один уповноважений член сім’ї

Необхідні документи:

  • заява про намір отримати допомогу
  • заява про призначення допомоги (підписує уповноважений та всі повнолітні члени сім’ї)

Строк виплат

  • 6 місяців з автоматичним продовженням ще на 6
  • Поки діє проєкт

Виплата — за бажанням сім’ї:

  • рівними частинами кожному повнолітньому
  • або одному уповноваженому представнику

Коли можуть припинити виплати?

  • за заявою
  • у разі смерті уповноваженого
  • при призначенні інших держвиплат
  • у разі подання недостовірної інформації
  • за рекомендацією Мінфіну після перевірки

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уряд грошова допомога

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