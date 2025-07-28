З липня стартувала нова об’єднана соціальна допомога

Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава запустила новий вид базової соціальної допомоги, який поєднує кілька видів виплат в одну. Ця підтримка спрямована на сім’ї з низьким доходом.

Тепер не потрібно подавати багато заяв та довідок. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто може отримати допомогу?

малозабезпечені сім’ї

одинокі матері

багатодітні родини

діти, чиї батьки ухиляються від аліментів або їхнє місце проживання невідоме

Кому не надається допомога?

Допомогу не призначають, якщо в родині:

є працездатні, які понад 3 місяці не працювали, не навчались і не проходили службу

є дві квартири або друге авто віком до 15 років

понад 100 тис. грн на банківських рахунках

були фінансові операції на суму понад 100 тис. грн

проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій

Який розмір допомоги?

Допомога = базова величина – доходи родини

Базова величина:

уповноважений член сім’ї — 4500 грн

повнолітні — 3150 грн

діти до 18 та особи з інвалідністю І–ІІ гр. — 4500 грн

Для пенсіонерів без достатнього страхового стажу:

до 10 років — 2385 грн

10–20 років — 2790 грн

20–30 років — 3150 грн

понад 30 років — 3960 грн

Як оформити допомогу?

Потрібно відмовитися від усіх інших видів соцдопомоги (зазначити в заяві)

Подати заяву:

через Дію (електронно)

(електронно) у Пенсійному фонді (паперово, незалежно від місця проживання)

Звернення подає один уповноважений член сім’ї

Необхідні документи:

заява про намір отримати допомогу

заява про призначення допомоги (підписує уповноважений та всі повнолітні члени сім’ї)

Строк виплат

6 місяців з автоматичним продовженням ще на 6

з автоматичним продовженням ще на 6 Поки діє проєкт

Виплата — за бажанням сім’ї:

рівними частинами кожному повнолітньому

або одному уповноваженому представнику

Коли можуть припинити виплати?

за заявою

у разі смерті уповноваженого

при призначенні інших держвиплат

у разі подання недостовірної інформації

за рекомендацією Мінфіну після перевірки

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.