В Україні визначили нові підстави для розкриття банківської таємниці на запит Мін’юсту – Зеленський підписав закон

Верховна Рада визначила нові підстави для розкриття банківської таємниці.

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 12306 про факторинг. Ініціатором законопроекту виступала група народних депутатів на чолі з головою податкового Комітету Данилом Гетманцевим.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», фінальна редакція законопроекту до другого читання передбачає, серед іншого, зміни до прикінцевих положень Закону «Про банки і банківську діяльність» стосовно розширення підстав для розкриття банківської таємниці.

Цю поправку № 251 попросили додати в уряді. Її було поставлено 3 червня на підтвердження, і її підтримали 237 депутатів.

Отже, прийнятий закон передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 2 років з дня його припинення чи скасування банк на запит Міністерства юстиції України розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, визначену у запиті Мінюсту.

Отримана інформація може бути використана лише у спорі/справі, пов’язаній з державою-агресором, іноземною юридичною особою або юридичною особою, учасником (засновником, акціонером) та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, або її резиденти.

На період дії воєнного стану та протягом 2 років з дня припинення чи скасування Національний банк України має право надавати Міністерству юстиції інформацію, що становить банківську таємницю, про банки та клієнтів банків, отриману Нацбанком під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Отримана інформація може бути використана лише у спорі/справі, пов’язаній з державою-агресором, іноземною юридичною особою або юридичною особою, учасником (засновником, акціонером) та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, або її резиденти.

Крім того, передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня припинення чи скасування воєнного стану Мін’юст з метою забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів та розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману від банків та Національного банку України, представникам України у справах, іншим учасникам справи та їхнім представникам, суддям (арбітрам) у справі, їхнім помічникам та адміністративному персоналу (секретаріату арбітражу або канцелярії суду тощо), експертам.

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