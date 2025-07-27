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В Украине определили новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста – Зеленский подписал закон

17:38, 27 июля 2025
Верховная Рада определила новые основания для раскрытия банковской тайны.
В Украине определили новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста – Зеленский подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 12306 о факторинге. Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов во главе с председателем налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», финальная редакция законопроекта ко второму чтению предусматривает, среди прочего, изменения в заключительные положения Закона «О банках и банковской деятельности» относительно расширения оснований для раскрытия банковской тайны.

Эту поправку №251 попросили добавить в правительстве. Она была поставлена 3 июня на подтверждение, и ее поддержали 237 депутатов.

Итак, принятый закон предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения или отмены банк по запросу Министерства юстиции Украины раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе Минюста.

Полученная информация может быть использована только в споре/деле, связанном с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным собственником которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.

На период действия военного положения и в течение 2 лет со дня прекращения или отмены Национальный банк Украины имеет право предоставлять Министерству юстиции информацию, составляющую банковскую тайну, о банках и клиентах банков, полученную Нацбанком при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, оверсайта платежной инфраструктуры, а также надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Полученная информация может быть использована только в споре/деле, связанном с государством-агрессором, иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, участником (учредителем, акционером) и/или конечным бенефициарным собственником которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, или его резиденты.

Кроме того, предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня прекращения или отмены военного положения Минюст с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров и рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, полученную от банков и Национального банка Украины, представителям Украины в делах, другим участникам дела и их представителям, судьям (арбитрам) в деле, их помощникам и административному персоналу (секретариату арбитража или канцелярии суда и т.д.), экспертам.

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минюст Владимир Зеленский банковская тайна

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