С июля стартовала новая объединенная социальная помощь

Следует отказаться от всех других видов соцпомощи.

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Государство запустило новый вид базовой социальной помощи, который объединяет несколько видов выплат в одну. Эта поддержка предназначена для семей с низким уровнем дохода.

Теперь не нужно подавать множество заявлений и справок. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто может получить помощь?

малообеспеченные семьи

одинокие матери

многодетные семьи

дети, родители которых уклоняются от алиментов или место их проживания неизвестно

Кому не предоставляется помощь?

Помощь не назначается, если в семье:

есть трудоспособные, которые в течение последних 3 месяцев не работали, не учились и не проходили службу

имеется две квартиры или второй автомобиль младше 15 лет

более 100 тыс. грн на банковских счетах

были финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн

проживают на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий

Каков размер помощи?

Помощь = базовая величина – доход семьи

Базовая величина:

уполномоченный член семьи — 4500 грн

совершеннолетние — 3150 грн

дети до 18 лет и лица с инвалидностью I–II группы — 4500 грн

Для пенсионеров без достаточного страхового стажа:

до 10 лет — 2385 грн

10–20 лет — 2790 грн

20–30 лет — 3150 грн

более 30 лет — 3960 грн

Как оформить помощь?

Необходимо отказаться от всех других видов соцпомощи (указывается в заявлении)

Подать заявление:

через «Дію» (в электронном виде)

в Пенсионный фонд (в бумажном виде, независимо от места проживания)

Обращение подает один уполномоченный член семьи

Необходимые документы:

заявление о намерении получить помощь

заявление о назначении помощи (подписывает уполномоченный и все совершеннолетние члены семьи)

Срок выплат:

6 месяцев с автоматическим продлением еще на 6

Пока действует проект

Выплата — по желанию семьи:

равными частями каждому совершеннолетнему

или одному уполномоченному представителю

Когда могут прекратить выплаты?

по заявлению

в случае смерти уполномоченного

при назначении других видов госпомощи

при подаче недостоверной информации

по рекомендации Минфина после проверки, выявившей несоответствия

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