С июля стартовала новая объединенная социальная помощь

07:54, 28 июля 2025
Следует отказаться от всех других видов соцпомощи.
Государство запустило новый вид базовой социальной помощи, который объединяет несколько видов выплат в одну. Эта поддержка предназначена для семей с низким уровнем дохода.
Теперь не нужно подавать множество заявлений и справок. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Кто может получить помощь?
- малообеспеченные семьи
- одинокие матери
- многодетные семьи
- дети, родители которых уклоняются от алиментов или место их проживания неизвестно
Кому не предоставляется помощь?
Помощь не назначается, если в семье:
- есть трудоспособные, которые в течение последних 3 месяцев не работали, не учились и не проходили службу
- имеется две квартиры или второй автомобиль младше 15 лет
- более 100 тыс. грн на банковских счетах
- были финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн
- проживают на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий
Каков размер помощи?
Помощь = базовая величина – доход семьи
Базовая величина:
- уполномоченный член семьи — 4500 грн
- совершеннолетние — 3150 грн
- дети до 18 лет и лица с инвалидностью I–II группы — 4500 грн
Для пенсионеров без достаточного страхового стажа:
- до 10 лет — 2385 грн
- 10–20 лет — 2790 грн
- 20–30 лет — 3150 грн
- более 30 лет — 3960 грн
Как оформить помощь?
Необходимо отказаться от всех других видов соцпомощи (указывается в заявлении)
Подать заявление:
- через «Дію» (в электронном виде)
- в Пенсионный фонд (в бумажном виде, независимо от места проживания)
Обращение подает один уполномоченный член семьи
Необходимые документы:
- заявление о намерении получить помощь
- заявление о назначении помощи (подписывает уполномоченный и все совершеннолетние члены семьи)
Срок выплат:
- 6 месяцев с автоматическим продлением еще на 6
- Пока действует проект
Выплата — по желанию семьи:
- равными частями каждому совершеннолетнему
- или одному уполномоченному представителю
Когда могут прекратить выплаты?
- по заявлению
- в случае смерти уполномоченного
- при назначении других видов госпомощи
- при подаче недостоверной информации
- по рекомендации Минфина после проверки, выявившей несоответствия
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