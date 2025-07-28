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С июля стартовала новая объединенная социальная помощь

07:54, 28 июля 2025
Следует отказаться от всех других видов соцпомощи.
С июля стартовала новая объединенная социальная помощь
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Государство запустило новый вид базовой социальной помощи, который объединяет несколько видов выплат в одну. Эта поддержка предназначена для семей с низким уровнем дохода.

Теперь не нужно подавать множество заявлений и справок. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто может получить помощь?

  • малообеспеченные семьи
  • одинокие матери
  • многодетные семьи
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или место их проживания неизвестно

Кому не предоставляется помощь?

Помощь не назначается, если в семье:

  • есть трудоспособные, которые в течение последних 3 месяцев не работали, не учились и не проходили службу
  • имеется две квартиры или второй автомобиль младше 15 лет
  • более 100 тыс. грн на банковских счетах
  • были финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн
  • проживают на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий

Каков размер помощи?

Помощь = базовая величина – доход семьи

Базовая величина:

  • уполномоченный член семьи — 4500 грн
  • совершеннолетние — 3150 грн
  • дети до 18 лет и лица с инвалидностью I–II группы — 4500 грн

Для пенсионеров без достаточного страхового стажа:

  • до 10 лет — 2385 грн
  • 10–20 лет — 2790 грн
  • 20–30 лет — 3150 грн
  • более 30 лет — 3960 грн

Как оформить помощь?

Необходимо отказаться от всех других видов соцпомощи (указывается в заявлении)

Подать заявление:

  • через «Дію» (в электронном виде)
  • в Пенсионный фонд (в бумажном виде, независимо от места проживания)

Обращение подает один уполномоченный член семьи

Необходимые документы:

  • заявление о намерении получить помощь
  • заявление о назначении помощи (подписывает уполномоченный и все совершеннолетние члены семьи)

Срок выплат:

  • 6 месяцев с автоматическим продлением еще на 6
  • Пока действует проект

Выплата — по желанию семьи:

  • равными частями каждому совершеннолетнему
  • или одному уполномоченному представителю

Когда могут прекратить выплаты?

  • по заявлению
  • в случае смерти уполномоченного
  • при назначении других видов госпомощи
  • при подаче недостоверной информации
  • по рекомендации Минфина после проверки, выявившей несоответствия

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