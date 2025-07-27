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Зеленський і фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію та антикорупційні реформи

18:44, 27 липня 2025
Президент Володимир Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн прискорення євроінтеграції та зміцнення антикорупційної інфраструктури.
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію та антикорупційні реформи
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Головними темами стали європейська інтеграція України, зміцнення санкційного тиску на Росію та вдосконалення антикорупційної інфраструктури.

Зокрема, під час розмови сторони обговорили законопроєкт, який має забезпечити незалежність і ефективність роботи антикорупційних органів. Зеленський подякував Єврокомісії за надану експертизу й підкреслив важливість якнайшвидшого ухвалення документа — уже наступного тижня.

Президент також повідомив, що Україна продовжує реалізацію реформ у межах програми Ukraine Facility, і поінформував про підписані сьогодні закони щодо реформи АРМА та факторингу. Урсула фон дер Ляєн, зі свого боку, позитивно відзначила прогрес України у виконанні структурних індикаторів.

Окремо Зеленський подякував Євросоюзу за ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, зокрема за рішення знизити граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара за барель. Він наголосив, що Україна вже синхронізувала всі 18 європейських пакетів санкцій у своєму законодавстві.

Окрім того, лідери обговорили подальші кроки на шляху євроінтеграції України. Йшлося про підготовку до відкриття першого переговорного кластеру — обидві сторони домовилися діяти максимально оперативно в цьому напрямі.

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ЄС Володимир Зеленський

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