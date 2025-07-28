За пів року на дорогах України загинули понад 1300 людей, найнебезпечніший день тижня — п’ятниця

За перші шість місяців 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 1367 осіб, з них 69 — діти. Травм зазнали ще 13 895 людей. Такі дані наводить «Укравтопром» із посиланням на Патрульну поліцію.
Усього за січень–червень зареєстровано 11 194 ДТП із загиблими або травмованими. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період 2024 року.
Головні причини смертельних ДТП:
Коли трапляється найбільше ДТП:
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