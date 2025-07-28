За пів року на дорогах України загинули понад 1300 людей, найнебезпечніший день тижня — п’ятниця

Найвища аварійність фіксується з 16:00 до 19:00.

Джерело фото: Freepik

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За перші шість місяців 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 1367 осіб, з них 69 — діти. Травм зазнали ще 13 895 людей. Такі дані наводить «Укравтопром» із посиланням на Патрульну поліцію.

Усього за січень–червень зареєстровано 11 194 ДТП із загиблими або травмованими. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період 2024 року.

Головні причини смертельних ДТП:

Перевищення безпечної швидкості — 751 загиблий.

Виїзд на зустрічну смугу (не пов’язаний з обгоном) — 95 загиблих.

Перехід пішоходами у невстановленому місці — 67 загиблих.

Коли трапляється найбільше ДТП:

Найвища аварійність фіксується з 16:00 до 19:00.

Найнебезпечніший день тижня — п’ятниця.

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