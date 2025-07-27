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На Сумщині БПЛА вдарив по автобусу – загинули три жінки, близько 20 людей поранені

20:45, 27 липня 2025
Ворог атакував рейсовий автобус із цивільними за допомогою безпілотника.
На Сумщині БПЛА вдарив по автобусу – загинули три жінки, близько 20 людей поранені
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На Сумщині 27 липня близько 16:30 російські війська атакували рейсовий автобус із цивільними за допомогою безпілотника. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За уточненими даними, внаслідок удару загинули три жінки віком 66, 74 та 78 років. Ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріл стався на території Юнаківської громади Сумського району. За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці та прокурори документують наслідки атаки. Розслідування проводить слідче управління СБУ в Сумській області.

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