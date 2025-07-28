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У ЄС дали зелене світло ін’єкційному препарату для профілактики ВІЛ

09:24, 28 липня 2025
ЄС схвалив ін’єкційний препарат від ВІЛ, який можуть вводити двічі на рік.
У ЄС дали зелене світло ін’єкційному препарату для профілактики ВІЛ
Джерело фото: Guido Mieth/Getty Images
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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало дозволити застосування нового ін’єкційного препарату для профілактики ВІЛ, який вводиться всього двічі на рік. Йдеться про ленкапавір (торгова назва Yeytuo), розроблений компанією Gilead Sciences. Науковці сподіваються, що цей препарат допоможе знизити передачу вірусу, пише Аssociated Press.

У EMA підкреслили, що ленкапавір є «високоефективним» і «має значення для охорони громадського здоров’я». Якщо рекомендацію агентства схвалить Європейська комісія, препарат стане доступним у всіх 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні.

Минулорічні дослідження засвідчили, що ленкапавір майже на 100% запобігає передачі ВІЛ — як серед жінок, так і серед чоловіків. Його вже застосовують для лікування ВІЛ, а тепер він може стати новим стандартом у профілактиці.

Виконавча директорка UNAIDS Вінні Б’яньїма заявила, що цей препарат «може змінити траєкторію епідемії ВІЛ», якщо його зробити доступним усім, хто цього потребує.

У червні ленкапавір був також схвалений Управлінням з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA), а Всесвітня організація охорони здоров’я вже рекомендувала країнам включити його до програм профілактики.

На відміну від інших засобів — таких як щоденні таблетки або ін’єкції каботегравіру кожні два місяці — ленкапавір має шестимісячний термін дії, що особливо важливо для людей, які уникають частих візитів до лікарів або стикаються зі стигматизацією.

Втім, експерти попереджають, що доступність ленкапавіру залишається проблемою. Хоча Gilead погодилася дозволити виробництво дешевших версій препарату в 120 країнах із високими темпами ВІЛ (здебільшого в Африці, Південно-Східній Азії та Карибському регіоні), майже вся Латинська Америка опинилася поза межами програми. Це викликає занепокоєння, оскільки поширення ВІЛ у регіоні хоч і нижче, але зростає.

За оцінками UNAIDS, понад 40 мільйонів людей у світі живуть із ВІЛ, і лише торік від СНІДу померло приблизно 630 тисяч осіб.

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