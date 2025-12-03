У ЗСУ запустили систему «Бюджет»: контроль за фінансами війська цифровізують

Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Міноборони Денис Шмигаль повідомив про введення в експлуатацію нової інформаційної системи «Бюджет», яка забезпечуватиме повну цифрову прозорість фінансових потоків у Міністерстві оборони та Збройних силах України.

За словами Шмигаля, завдяки системі Генеральний штаб, командування та військові частини бачать у режимі онлайн, скільки коштів виділено, використано та скільки залишається на рахунках. Це усуває потребу чекати квартальні звіти й дозволяє уникнути «сліпих зон» у фінансах.

Що змінює «Бюджет» для ЗСУ:

Генштаб та інші органи військового управління більше не чекають квартальних звітів – дані про використання коштів у частинах доступні онлайн станом на вчора.

Командування бачить повну картину витрат і їхньої динаміки по всіх підпорядкованих частинах.

Значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.

Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.

Як вказав Шмигаль, понад 60% розпорядників уже працюють у системі. «Бюджет» побудовано на компонентах SAP — технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.

«Один зведений оперативний звіт, який раніше вимагав близько 800 людино-годин, у системі "Бюджет" готується втричі швидше. Це не просто економія часу – це можливість швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати ресурсами», – зазначила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.