В ВСУ запустили систему «Бюджет»: контроль за финансами войска цифровизируют

Система обеспечивает планирование расходов для всех распорядителей бюджетных средств – от департаментов до воинских частей.

Главa Минобороны Денис Шмыгаль сообщил о вводе в эксплуатацию новой информационной системы «Бюджет», которая обеспечит полную цифровую прозрачность финансовых потоков в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

По словам Шмыгаля, благодаря системе Генеральный штаб, командование и воинские части видят в режиме онлайн, сколько средств выделено, использовано и сколько остается на счетах. Это устраняет необходимость ждать квартальных отчетов и позволяет избежать «слепых зон» в финансах.

Что меняет «Бюджет» для ВСУ:

Генштаб и другие органы военного управления больше не ждут квартальных отчетов – данные об использовании средств в частях доступны онлайн по состоянию на вчера.

Командование видит полную картину расходов и их динамики по всем подчиненным частям.

Значительно меньше ручной работы и задержек, которые ранее осложняли планирование.

Как отметил Шмыгаль, более 60% распорядителей уже работают в системе. «Бюджет» построен на компонентах SAP — технологии, которую используют более 90% армий НАТО.

«Один сводный оперативный отчет, который ранее требовал около 800 человеко-часов, в системе “Бюджет” готовится в три раза быстрее. Это не просто экономия времени – это возможность быстрее принимать решения и эффективнее управлять ресурсами», – отметила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

