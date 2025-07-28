В Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками — один погиб

В городе Балта Подольского района Одесской области произошла трагедия: из-за внезапного ухудшения погодных условий сильный ветер повалил дерево, которое упало прямо на туристическую палатку, в которой находились дети. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели извлекли из-под завала четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, спасти еще одного мальчика не удалось — он погиб от полученных травм.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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