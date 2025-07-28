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Ушел из жизни Герой Украины и депутат первого созыва Леонид Яковишин

09:42, 28 июля 2025
В возрасте 86 лет умер народный депутат первого созыва и известный агроном Леонид Яковишин.
Ушел из жизни Герой Украины и депутат первого созыва Леонид Яковишин
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На 87-м году жизни ушел из жизни Герой Украины и народный депутат Украины первого созыва Леонид Григорьевич Яковишин. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

С марта 1990 по апрель 1994 года был народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва. В парламенте Леонид Яковишин занимал должность заместителя главы Комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы, а также был членом Комиссии по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и взяточничеством.

Он был одним из самых известных аграриев Украины, десятилетиями возглавлял созданное им агропредприятие «Земля и Воля», которое превратил в одно из самых мощных в стране.

За заслуги перед государством Леониду Григорьевичу было присвоено звание Героя Украины.

«Светлая память о нем останется в сердцах тех, кто его знал, кто работал рядом и кто учился на его примере», — отметили в Аппарате Верховной Рады.

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