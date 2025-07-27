Юлія Свириденко підсумувала роботу нового уряду за перший тиждень

Юлія Свириденко повідомила, що починається аудит усіх державних видатків, а також планується значне скорочення бюрократичних процедур.

Фото: novyny.live

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У перший тиждень роботи нового Кабміну були ухвалені кілька важливих рішень, які стосувалися економічної та оборонної сфер. Про заявила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова», - зазначила вона.

Вона підкреслила, що протезування - одне з головних завдань у сфері соціальної політики.

В оборонному секторі уряд вирішив масштабувати вітчизняне виробництво вибухівки.

«Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета - щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах», - наголосила прем'єрка.

В економічній сфері Кабмін дав старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

Свириденко додала, що бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції.

«Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур. Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо - напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій уряду», - сказала вона.

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