Юлия Свириденко подвела итоги работы нового правительства за первую неделю

Юлия Свириденко сообщила, что начинается аудит всех государственных расходов, а также планируется значительное сокращение бюрократических процедур.

Фото: novyny.live

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первую неделю работы нового Кабмина были приняты несколько важных решений, касающихся экономической и оборонной сфер. Об этом заявила глава правительства Юлия Свириденко.

«Прошла неделя с начала работы нового правительства. На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление», — отметила она.

Она подчеркнула, что протезирование — одна из главных задач в сфере социальной политики.

В оборонном секторе правительство решило масштабировать отечественное производство взрывчатки.

«Совместно с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель — чтобы все, от оборудования до химии, производилось в Украине. Системно и в нужных объемах», — подчеркнула премьер.

В экономической сфере Кабмин дал старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

Свириденко добавила, что бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции.

«Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым главой министерства встречаюсь отдельно — разрабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий правительства», — сказала она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.