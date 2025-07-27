Юлия Свириденко анонсировала запуск грантов для производителей бионических протезов

Правительство готовит запуск грантов для производителей бионических протезов, а также разрабатывает решения по улучшению реабилитации и доступа к качественному протезированию.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Украины Юлия Свириденко подвела итоги первой недели работы нового правительства.

Она назвала протезирование одной из главных задач украинской социальной политики и анонсировала запуск грантов для производителей бионических протезов.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто нуждается в протезе, получил его вовремя и должного качества», — подчеркнула Свириденко.

Она рассказала, что посетила украинское высокотехнологичное производство Esper Bionics, где изготавливают бионические протезы. По её словам, это пример того, как отечественные технологии действительно меняют жизнь людей.

Правительство планирует запустить грантовую программу для развития рынка бионических протезов и поддержки украинских производителей.

Кроме того, на этой неделе премьер-министр провела встречи со специалистами по реабилитации, производителями и руководителями центров, где обсудили острые проблемы в сфере протезирования — в частности, длинные очереди и случаи некачественной помощи.

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения получили задание разработать чёткий план решения системных проблем в этой сфере. По словам Свириденко, комплексные решения принимаются и по другим направлениям работы правительства.

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