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Юлія Свириденко анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів

19:56, 27 липня 2025
Уряд готує запуск грантів для виробників біонічних протезів, а також розробляє рішення для покращення реабілітації та доступу до якісного протезування.
Юлія Свириденко анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр України Юлія Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи нового уряду.

Вона назвала протезування одним із головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.

«Наше завдання — зробити так, щоб кожен, хто потребує протеза, отримав його вчасно і належної якості», — наголосила Свириденко.

Вона розповіла, що відвідала українське високотехнологічне виробництво Esper Bionics, де виготовляють біонічні протези. За її словами, це приклад того, як вітчизняні технології реально змінюють життя людей.

Уряд планує запустити грантову програму для розвитку ринку біонічних протезів та підтримки українських виробників.

Крім того, цього тижня прем’єрка провела зустрічі з фахівцями з реабілітації, виробниками та керівниками центрів, де обговорили гострі проблеми у сфері протезування — зокрема, довгі черги та випадки неякісної допомоги.

Мінсоцполітики та Міністерство охорони здоров’я отримали завдання розробити чіткий план розв’язання системних проблем у цій сфері. За словами Свириденко, комплексні рішення ухвалюються і за іншими напрямками роботи уряду.

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уряд військові Кабінет Міністрів України військовослужбовці Юлія Свириденко

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