У США правоохоронці почали використовувати ШІ для написання звітів

Правоохоронці кажуть, що ШІ суттєво економить час на написання звітів.

Фото: theavtimes.com

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Помічники шерифа округу Сомерсет в американському штаті Пенсильванія почали використовувати нове програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для складання звітів, пише Centralmaine.

ШІ допомагає розшифровувати відео- та аудіозаписи. Уся розшифровка займає кілька хвилин. У програмі є чернетка описового звіту з підказками в кожному абзаці, щоб правоохоронець міг додати додаткову інформацію.

«Цей звіт зараз — гарний початок для того, що мені потрібно зробити. Але я не можу нічого з ним робити, поки не завершу все», — сказав сержант Джозеф Джексон, керівник патрульної служби шерифа округу Сомерсет.

Зазначається, що мета програмного забезпечення — пришвидшити написання звітів, які помічники шерифа зобов’язані подавати на кожен виклик, на який вони реагують — від випадків жорстокого нападу до повідомлень про бездомну, агресивну собаку.

«ШІ вже тут. Він нікуди не дінеться», — заявив шериф Дейл Ланкастер. «Я вважаю вкрай важливим використовувати це на свою користь. Це — еволюція правоохоронних органів».

Однак Ланкастер, чия кар’єра в правоохоронних органах налічує п’ять десятиліть, включно з кількома роками на керівних посадах у поліції штату Мен і останні 10 років як шерифа округу Сомерсет, заявив, що досі ставиться до ШІ з певною обережністю.

«Коли доходить до того, що ми замінюємо людей, нам потрібно сказати: «Гаразд, давайте зупинимося», бо ніщо не може замінити людину, і я твердо в цьому переконаний», — сказав Ланкастер.

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