В США правоохранители начали использовать ИИ для написания отчетов

Правоохранители говорят, что ИИ существенно экономит время на написание отчетов.

Фото: theavtimes.com

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Помощники шерифа округа Сомерсет в американском штате Пенсильвания начали использовать новое программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для составления отчетов, пишет Centralmaine.

ИИ помогает расшифровывать видеозаписи и аудиозаписи. Все на расшифровку уходит несколько минут. В программе есть черновик описательного отчета с подсказками в каждом абзаце, чтобы правоохранитель мог добавить дополнительную информацию.

«Этот отчет сейчас – хорошее начало для того, что мне нужно сделать. Но я не могу ничего с ним делать, пока не завершу все», - сказал сержант Джозеф Джексон, руководитель патрульной службы шерифа округа Сомерсет.

Отмечается, что цель программного обеспечения — ускорить написание отчетов, которые помощники шерифа обязаны подавать по каждому вызову, на который они реагируют, — от случаев жестокого нападения до сообщений о бездомной, угрожающей собаке.

«ИИ здесь. Он никуда не денется», — заявил шериф Дейл Ланкастер. «Я считаю крайне важным использовать это в своих интересах. Это эволюция правоохранительных органов».

Однако Ланкастер, чья карьера в правоохранительных органах насчитывает пять десятилетий, включая несколько лет на руководящих должностях в полиции штата Мэн и последние 10 лет в качестве шерифа округа Сомерсет, заявил, что по-прежнему относится к ИИ с некоторой осторожностью.

«Когда дело доходит до того, что мы заменяем людей, нам нужно сказать: «Хорошо, давайте остановимся», потому что ничто не может заменить человека, и я твердо в этом убежден», — сказал Ланкастер.

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