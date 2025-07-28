Свириденко анонсировала возобновление работы отделения трансплантации костного мозга в Охматдете

В августе в Охматдете заработает отделение трансплантации костного мозга.

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В День медицинского работника Премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетила НДСБ «Охматдет». Она отметила, что несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни маленьких пациентов.

По словам Свириденко, уже в августе в больнице возобновит работу отделение трансплантации костного мозга. Завершить все необходимые восстановительные работы планируют до конца года.

«Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга. Все необходимые работы по восстановлению должны быть завершены до конца года. Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать», — подчеркнула она.

Напомним, Юлия Свириденко подвела итоги работы нового правительства за первую неделю.

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