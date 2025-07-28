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В Украине чтять память казненных и замученных в плену

10:18, 28 июля 2025
28 июля в Украине чтят память тех, кто был казнен, замучен или погиб в плену.
В Украине чтять память казненных и замученных в плену
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28 июля в Украине чтять память тех, кто был казнен, замучен или погиб в плену.

Как подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ, этот день — не только о потере, но и о боли, которая не утихает.

«О людях, которых не успели обнять. О преступлениях, которые не имеют срока давности и о которых Украина должна говорить миру», — отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что системные преступления против пленных стали частью военной практики государства-агрессора.

«Мы имеем дело с организованной системой издевательств над украинскими пленными. Недостаточно просто наблюдать — международные институты обязаны действовать. Нужны их давление. Доступ. Контроль. Ответственность.

Вооруженные Силы Украины благодарны всем волонтерам, правозащитникам, журналистам, которые не дают замолчать трагедию наших пленных. Тем, кто ищет пропавших. Поддерживает семьи. Поддерживает связь.

Мы чтим погибших в плену. Замученных. Уничтоженных. Мы помним. И не простим. Мы верим в возвращение каждого нашего воина. И в силу каждой семьи, которая ждет. С любовью, болью и стойкостью. Государство делает все возможное, чтобы возвращение происходило. И эта работа продолжается, чтобы вернуть домой всех. Это не просто борьба за наших людей. Это — борьба за человечность», — подчеркнули в Генштабе.

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