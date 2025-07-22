У Києві на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ – відео

Жінка за кермом Mercedes-Benz G-Class вилетіла з дороги та врізалась у МАФ.

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У Києві сталася ДТП за участі позашляховика Mercedes-Benz G-Class. За попередньою інформацією, жінка-водій не впоралася з керуванням, вилетіла з дороги та врізалась у МАФ. Відео поширили у соцмережах.

Інцидент трапився на Либідській. На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль уже знаходиться на тротуарі.

Зауважимо, що лише на цих вихідний 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

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