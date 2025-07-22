Практика судів
  1. В Україні

У Києві на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ – відео

19:35, 22 липня 2025
Жінка за кермом Mercedes-Benz G-Class вилетіла з дороги та врізалась у МАФ.
У Києві на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві сталася ДТП за участі позашляховика Mercedes-Benz G-Class. За попередньою інформацією, жінка-водій не впоралася з керуванням, вилетіла з дороги та врізалась у МАФ. Відео поширили у соцмережах.

Інцидент трапився на Либідській. На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль уже знаходиться на тротуарі.

Зауважимо, що лише на цих вихідний 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Руслан Кравченко та Василь Малюк під час зустрічі з представниками країн G7 обговорили події навколо НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

«Ми можемо стати наступними, за нами теж можуть прийти» – керівники НАБУ та САП звернулися до ЄС, США та МВФ по допомогу

Семен Кривонос та Олександр Клименко готуються стати фігурантами кримінальних проваджень та шкодують, що іноземні партнери проігнорували їх попередження.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП

Разом з тим, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до ЄС до 2034 року.

В Єврокомісії не розглядають зупинку фінансування України через події навколо НАБУ і САП – речник

Речник Єврокомісії повідомив, що питання про призупинення фінансової допомоги партнерів Україні через події з НАБУ і САП наразі не обговорювалося і невідомо, чи буде обговорюватися.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва