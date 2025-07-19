У центрі Києва водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе — постраждала відвідувачка закладу, відео

За словами водійки, вона відволіклась на телефон, що впав на підлогу, і через це втратила керування.

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У центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Про це повідомляє столична поліція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 19 липня на вулиці Саксаганського. За попередніми даними, близько 19:25 водійка автомобіля Mercedes не впоралась із керуванням, виїхала з проїжджої частини на тротуар і травмувала жінку, яка перебувала на літній терасі закладу харчування.

28-річну постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, водійка була тверезою. За її словами, під час руху на підлогу впав мобільний телефон, і вона спробувала його підняти, внаслідок чого втратила контроль над авто.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

У мережі поширюють відео з місця ДТП.

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