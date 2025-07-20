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Британська юрфірма «немає виграшу — немає оплати» програла справу та заплатить судові витрати замість клієнта

09:44, 20 липня 2025
Фірма, що обіцяла безкоштовне представництво, програла справу і змушена самостійно відшкодувати витрати на понад £9 000.
Британська юрфірма «немає виграшу — немає оплати» програла справу та заплатить судові витрати замість клієнта
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У Великій Британії юридичну фірму, яка діяла за принципом «немає виграшу — немає оплати», зобов’язали самостійно компенсувати судові витрати у розмірі понад £9 000 у провальній справі проти місцевої ради. Про це повідомляє Law Gazette.

Вказується, що позов до окружного суду подав орендатор, якого представляли неназвані адвокати. Він скаржився на плісняву, вологу та пошкодження штукатурки у своєму помешканні. Фірма, що представляла його інтереси, рекламувала свої послуги як «безкоштовні у разі програшу». Проте позов не мав успіху, і суд призначив сплату судових витрат на суму £9 414.

Адвокатам дали 14 днів, щоби пояснити, чому витрати не мають бути стягнуті з них особисто.

За словами члена виконкому ради міста Йорк з питань житла та безпеки Майкла Павловича, це вже третя аналогічна справа проти ради, ініційована юристами «no win, no fee», яка закінчилася невдачею для позивачів. У попередніх випадках орендарі також змушені були відшкодовувати значні суми.

«Ми постійно закликаємо мешканців повідомляти про проблеми з житлом безпосередньо нам, щоби ми могли їх усунути. Такі позови лише відволікають ресурси — і час, і гроші — від реальної допомоги людям», — наголосив він.

Ситуація навколо таких справ набула резонансу на національному рівні. У червні уряд Великої Британії двічі проводив наради з Юридичним регулятором (SRA), обговорюючи масові позови й потенційні зловживання з боку фірм, що фінансуються через портфельні інвестиції.

Найгучнішим прикладом стала збанкрутіла компанія SSB Law із Шеффілда: її клієнти отримали рахунки за судові витрати, хоча фірма запевняла, що вони нічого не платитимуть. Загалом SRA веде понад 80 активних розслідувань проти 74 юридичних фірм, які разом можуть бути пов’язані з понад 200 тисячами позовів. Найчастіше це справи щодо фінансових продуктів, житлових умов та теплоізоляції.

У травневому звіті Ради з питань цивільного судочинства (CJC) зазначено, що діяльність SSB Law та іншої збанкрутілої фірми Pure Legal свідчить про більш глибоку системну проблему.

«Йдеться про високоризикові бізнес-моделі, побудовані на нереалістичних очікуваннях прибутковості. Є сумніви щодо джерел фінансування, якості юридичної перевірки справ та прозорості перед клієнтами», — йдеться у звіті.

Робоча група CJC закликала уряд розслідувати діяльність фірм, що користуються портфельним фінансуванням, та розглянути можливість посилення регулювання.

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суд юрист Великобританія Велика Британія

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