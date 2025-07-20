Британская юрфирма «нет выигрыша — нет оплаты» проиграла дело и заплатит судебные издержки вместо клиента

Фирма, обещавшая бесплатное представительство, проиграла дело и вынуждена самостоятельно возместить расходы более £9 000.

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В Великобритании юридическую фирму, работавшую по принципу «не выиграл — не платишь», обязали самостоятельно возместить судебные издержки более чем на £9 000 по проигранному делу против местного совета. Об этом сообщает Law Gazette.

Сообщается, что иск в окружной суд подал арендатор, интересы которого представляли не названные по имени адвокаты. Он жаловался на плесень, сырость и поврежденную штукатурку в своем жилье. Представлявшая его фирма рекламировала свои услуги как «бесплатные в случае проигрыша». Однако суд признал претензии необоснованными и назначил выплату судебных расходов в размере £9 414.

Адвокатам дали 14 дней на то, чтобы объяснить, почему они не должны оплачивать эти расходы из собственного кармана.

По словам члена исполнительного комитета совета города Йорк по вопросам жилья и безопасности Майкла Павловича, это уже третий подобный случай, когда юристы, работающие по схеме «no win, no fee», проигрывают суд горсовету, а жильцы в итоге вынуждены платить крупные суммы.

«Мы постоянно призываем арендаторов обращаться напрямую к нам с жалобами на состояние жилья, чтобы мы могли их оперативно устранить. Такие иски только отвлекают ресурсы — и время, и деньги — от реальной помощи людям», — подчеркнул он.

Проблема вызвала широкий общественный резонанс. В июне правительство Великобритании дважды проводило встречи с Юридическим регулятором (SRA), чтобы обсудить массовые иски и возможные злоупотребления со стороны компаний, финансируемых через портфельные инвестиции.

Наиболее громким примером стала обанкротившаяся компания SSB Law из Шеффилда: ее клиенты получили счета за судебные издержки, несмотря на заверения, что ничего платить не придется. В целом SRA ведет более 80 расследований в отношении 74 юридических фирм, связанных более чем с 200 000 исков. Чаще всего речь идет о делах, касающихся финансовых продуктов, состояния жилья и теплоизоляции.

В майском отчете Совета по гражданскому судопроизводству (CJC) указано, что случаи с SSB Law и другой закрывшейся фирмой Pure Legal могут быть частью более масштабной системной проблемы.

«Проблема, если кратко, заключается в том, что юридические фирмы, получив портфельное финансирование, выстраивают рискованные и нестабильные бизнес-модели, основанные на нереалистичных ожиданиях доходности», — говорится в отчете.

Отдельную озабоченность вызвали источники такого финансирования, недостаточный юридический анализ дел, возможные иски без оснований, а также недостаточная прозрачность условий для клиентов.

Рабочая группа CJC рекомендовала правительству изучить модель портфельного финансирования и рассмотреть необходимость ужесточения регулирования в этой сфере.

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