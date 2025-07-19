Секретар РНБО Умєров запропонував російській стороні провести зустріч на наступному тижні, – Зеленський

За словами Президента, триває діалог з питань обмінів та виконуються домовленості, досягнуті на попередній зустрічі у Стамбулі.

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що переговорну динаміку необхідно посилювати.

«Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень», — вказав Президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна працює ще над одним обміном.

«Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», — наголосив Глава держави.

Серед пріоритетних тем переговорів — обмін полонених, повернення незаконно вивезених українських дітей, припинення вбивств мирних жителів.

«Потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир — дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі», — підсумував Зеленський.

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