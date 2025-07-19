Мовний омбудсман Олена Івановська назвала головні пріоритети на посаді

Новопризначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про ключові напрями, якими займатиметься на посаді.

Фото: ukrainka.org.ua

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Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про головні напрямки своєї роботи — від боротьби з мовною агресією Росії до підтримки української мови серед діаспори та в цифровому просторі. Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

«Я окреслила для себе декілька ключових напрямів, які вважаю нагальними», – зазначила Івановська.

Мова як фронт: захист на окупованих територіях

Насамперед, серед пріоритетів — захист української мови на тимчасово окупованих територіях. Івановська підкреслила, що це питання не лише гуманітарне, а й юридичне та символічне.

«Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації», – сказала вона.

За словами омбудсманки, мовна агресія з боку РФ є невід’ємною частиною збройної агресії. «Ми маємо відповідати не тільки зброєю, а і словом – свідомим, державницьким, людяним», – додала вона.

Жестова мова – як рівноправна

Ще один важливий крок — домогтися повного визнання української жестової мови. Івановська назвала це питанням «мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації».

«Ми активізуватимемо міжвідомчий діалог і фахову експертизу, щоб актуалізувати законопроект №2340, а також забезпечити практичну реалізацію прав осіб із порушеннями слуху», – підкреслила вона.

Українська мова в еміграції: мости з Батьківщиною

У центрі уваги Уповноваженої — також підтримка української мови серед тих, хто через війну був змушений залишити країну.

«Ми маємо підтримувати їхній зв’язок із Батьківщиною через мову: створювати культурно-освітні центри, запускати цифрові платформи для навчання, впроваджувати «Мовну карту українців світу», розвивати потенціал діаспори як мовного посла України у світі», – зазначила Івановська.

Цифрова українська мова

Серед стратегічних цілей – повна інтеграція української мови у цифрові сервіси, штучний інтелект, інтерфейси, ігри та застосунки.

«Українська має звучати та функціонувати всюди: у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності», – наголосила вона.

Єдиний мовний простір без символічної нерівності

Івановська виступає за формування єдиного україномовного простору, який слугуватиме не лише гуманітарною, а й безпековою складовою державної політики.

«Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір», – підкреслила вона. Омбудсманка також заявила про потребу скасування особливого статусу російської мови, яку назвала «інструментом дестабілізації» в умовах війни.

На її переконання, мовна політика має відповідати воєнним реаліям і прагненню українського суспільства до рівності без колоніального минулого.

«Мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством. Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення «м’яка сила чи силовий тиск»: успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою», – підсумувала Івановська.

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