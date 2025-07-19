Практика судів
  1. В Україні

Мовний омбудсман Олена Івановська назвала головні пріоритети на посаді

21:19, 19 липня 2025
Новопризначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про ключові напрями, якими займатиметься на посаді.
Мовний омбудсман Олена Івановська назвала головні пріоритети на посаді
Фото: ukrainka.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про головні напрямки своєї роботи — від боротьби з мовною агресією Росії до підтримки української мови серед діаспори та в цифровому просторі. Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

«Я окреслила для себе декілька ключових напрямів, які вважаю нагальними», – зазначила Івановська.

Мова як фронт: захист на окупованих територіях

Насамперед, серед пріоритетів — захист української мови на тимчасово окупованих територіях. Івановська підкреслила, що це питання не лише гуманітарне, а й юридичне та символічне.

«Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації», – сказала вона.

За словами омбудсманки, мовна агресія з боку РФ є невід’ємною частиною збройної агресії. «Ми маємо відповідати не тільки зброєю, а і словом – свідомим, державницьким, людяним», – додала вона.

Жестова мова – як рівноправна

Ще один важливий крок — домогтися повного визнання української жестової мови. Івановська назвала це питанням «мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації».

«Ми активізуватимемо міжвідомчий діалог і фахову експертизу, щоб актуалізувати законопроект №2340, а також забезпечити практичну реалізацію прав осіб із порушеннями слуху», – підкреслила вона.

Українська мова в еміграції: мости з Батьківщиною

У центрі уваги Уповноваженої — також підтримка української мови серед тих, хто через війну був змушений залишити країну.

«Ми маємо підтримувати їхній зв’язок із Батьківщиною через мову: створювати культурно-освітні центри, запускати цифрові платформи для навчання, впроваджувати «Мовну карту українців світу», розвивати потенціал діаспори як мовного посла України у світі», – зазначила Івановська.

Цифрова українська мова

Серед стратегічних цілей – повна інтеграція української мови у цифрові сервіси, штучний інтелект, інтерфейси, ігри та застосунки.

«Українська має звучати та функціонувати всюди: у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності», – наголосила вона.

Єдиний мовний простір без символічної нерівності

Івановська виступає за формування єдиного україномовного простору, який слугуватиме не лише гуманітарною, а й безпековою складовою державної політики.

«Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір», – підкреслила вона. Омбудсманка також заявила про потребу скасування особливого статусу російської мови, яку назвала «інструментом дестабілізації» в умовах війни.

На її переконання, мовна політика має відповідати воєнним реаліям і прагненню українського суспільства до рівності без колоніального минулого.

«Мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством. Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення «м’яка сила чи силовий тиск»: успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою», – підсумувала Івановська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

омбудсмен мова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Спадкоємці осіб, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, що входили до складу Польщі, отримають компенсації і право на повернення майна

Верховна Рада прийняла закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони отримають право на компенсації і повернення майна.

Військові інструктори у навчальних закладах зможуть отримати додаткову винагороду від 15000 до 30000 грн — прийнято закон

Військовослужбовці з числа інструкторсько-викладацького складу у закладах освіти зможуть розраховувати на щомісячну додаткову винагороду від 15 тисяч грн до 30 тисяч грн – парламент прийняв закон.

Кабмін розширив можливості для пошуку даних про авто, які порушили ПДР

Тепер порушник ПДР може відшукати себе за номером паспорта чи посвідчення водія.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України