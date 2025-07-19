Языковой омбудсман Елена Ивановская назвала главные приоритеты в должности

Новоназначенная Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала о ключевых направлениях, которыми будет заниматься в должности.

Фото: ukrainka.org.ua

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Новая Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обозначила главные направления своей работы — от противодействия языковой агрессии России до поддержки украинского языка в диаспоре и цифровом пространстве. Об этом она рассказала в интервью «Укринформ».

«Я наметила для себя несколько ключевых направлений, которые считаю неотложными», — отметила Ивановская.

Язык как фронт: защита на оккупированных территориях

Прежде всего среди приоритетов — защита украинского языка на временно оккупированных территориях. Ивановская подчеркнула, что это вопрос не только гуманитарный, но и юридический и символический.

«Мы будем фиксировать языковые преступления, добиваться их правовой оценки на международном и национальном уровнях, готовить основу для языковой реинтеграции после деоккупации», — сказала она.

По словам омбудсмена, языковая агрессия со стороны РФ является неотъемлемой частью вооруженной агрессии. «Мы должны отвечать не только оружием, но и словом — осознанным, государственным, человечным», — добавила она.

Жестовый язык — на равных правах

Еще один важный шаг — добиться полного признания украинского жестового языка. Ивановская назвала это вопросом «языкового равенства, достоинства и современного понимания коммуникации».

«Мы активизируем межведомственный диалог и профессиональную экспертизу, чтобы актуализировать законопроект №2340, а также обеспечить практическую реализацию прав лиц с нарушениями слуха», — подчеркнула она.

Украинский язык в эмиграции: мосты с Родиной

В центре внимания Уполномоченной — также поддержка украинского языка среди тех, кто из-за войны был вынужден покинуть страну.

«Мы должны поддерживать их связь с Родиной через язык: создавать культурно-образовательные центры, запускать цифровые платформы для обучения, внедрять «Языковую карту украинцев мира», развивать потенциал диаспоры как языкового посла Украины в мире», — отметила Ивановская.

Цифровой украинский язык

Среди стратегических целей — полная интеграция украинского языка в цифровые сервисы, искусственный интеллект, интерфейсы, игры и приложения.

«Украинский должен звучать и функционировать повсюду: в смартфоне, в автомобиле, на международных платформах. И это не только вопрос удобства — это вопрос идентичности и конкурентоспособности», — подчеркнула она.

Единое языковое пространство без символического неравенства

Ивановская выступает за формирование единого украинскоязычного пространства, которое будет не только гуманитарной, но и элементом государственной безопасности.

«Мы глубоко уважаем все языки национальных меньшинств, но одновременно четко и последовательно будем формировать единое украинскоязычное пространство», — подчеркнула она. Омбудсмен также заявила о необходимости отмены особого статуса русского языка, который она назвала «инструментом дестабилизации» в условиях войны.

По ее убеждению, языковая политика должна соответствовать реалиям войны и стремлению украинского общества к равенству без колониального наследия.

«Языковая политика должна быть уверенной, но не авторитарной; последовательной, но чувствительной к контексту; государственной, но открытой к сотрудничеству с гражданским обществом. Мы должны отказаться от ложного противопоставления “мягкая сила или силовое давление”: успешная языковая политика — это равновесие между требованием и поддержкой», — подвела итог Ивановская.

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