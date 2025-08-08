Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области через суд обязали охранять культурный памятник «Дворец Ксидо»

23:59, 8 августа 2025
Достопримечательность культурного наследия в Хмельнике оказалась без должной охраны
В Винницкой области прокуратура через суд требует заключить охранный договор на «дворец Ксидо». Об этом сообщает областная прокуратура.

В городе Хмельник расположен памятник культурного наследия, известный среди местных жителей как «дворец Ксидо». Комплекс включает три отдельных объекта – «Дворец», «Башня» и «Мост». Древнейшие его части построены еще в XVI веке, а самые новые — в начале ХХ века. С 1979 г. объект находится под государственной охраной.

Как стало известно, Хмельницкий городской совет, который является владельцем памятника, не принял надлежащих мер по заключению охранного договора. Такой документ обязывает владельца обеспечивать надлежащее содержание и сохранение исторического сооружения.

Из-за бездействия органа местного самоуправления прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения и обеспечить охрану объекта культурного наследия.

«Винницким окружным административным судом удовлетворен иск Хмельницкой окружной прокуратуры к Хмельницкому городскому совету о признании ее бездействия противоправным и обязательства заключить с Управлением градостроительства и архитектуры Винницкой ОВА охранный договор на памятник архитектуры национального значения «Усадьба» в г. Хмельник.

Также в прокуратуре заверили, что после вступления решения в законную силу будет проконтролировано его реальное исполнение.

