Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині через суд зобов’язали охороняти культурну пам’ятку «Палац Ксідо»

23:59, 8 серпня 2025
Пам’ятка культурної спадщини у Хмільнику опинилася без належної охорони.
На Вінниччині через суд зобов’язали охороняти культурну пам’ятку «Палац Ксідо»
На Вінниччині прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на «палац Ксідо». Про це повідомляє обласна прокуратура.

У місті Хмільник розташована пам’ятка культурної спадщини, відома серед місцевих жителів як «палац Ксідо». Комплекс включає три окремі об’єкти — «Палац», «Башта» та «Міст». Найдавніші його частини зведені ще у XVI столітті, а найновіші — на початку ХХ століття. З 1979 року об’єкт перебуває під державною охороною.

Як стало відомо, Хмільницька міська рада, яка є власником пам’ятки, не вжила належних заходів для укладання охоронного договору. Такий документ зобов’язує власника забезпечувати належне утримання та збереження історичної споруди.

Через бездіяльність органу місцевого самоврядування прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути порушення та забезпечити охорону об’єкта культурної спадщини.

«Вінницьким окружним адміністративним судом задоволено позов Хмільницької окружної прокуратури до Хмільницької міської ради про визнання її бездіяльності протиправною та зобов’язання укласти з Управлінням містобудування та архітектури Вінницької ОВА охоронний договір на пам’ятку архітектури національного значення «Садиба» у м. Хмільнику», – констатували в прокуратурі.

Також у прокуратурі запевнили, що після набрання рішенням законної сили буде проконтрольоване його реальне виконання.

