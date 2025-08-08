На Вінниччині через суд зобов’язали охороняти культурну пам’ятку «Палац Ксідо»

Пам’ятка культурної спадщини у Хмільнику опинилася без належної охорони.

На Вінниччині прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на «палац Ксідо». Про це повідомляє обласна прокуратура.

У місті Хмільник розташована пам’ятка культурної спадщини, відома серед місцевих жителів як «палац Ксідо». Комплекс включає три окремі об’єкти — «Палац», «Башта» та «Міст». Найдавніші його частини зведені ще у XVI столітті, а найновіші — на початку ХХ століття. З 1979 року об’єкт перебуває під державною охороною.

Як стало відомо, Хмільницька міська рада, яка є власником пам’ятки, не вжила належних заходів для укладання охоронного договору. Такий документ зобов’язує власника забезпечувати належне утримання та збереження історичної споруди.

Через бездіяльність органу місцевого самоврядування прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути порушення та забезпечити охорону об’єкта культурної спадщини.

«Вінницьким окружним адміністративним судом задоволено позов Хмільницької окружної прокуратури до Хмільницької міської ради про визнання її бездіяльності протиправною та зобов’язання укласти з Управлінням містобудування та архітектури Вінницької ОВА охоронний договір на пам’ятку архітектури національного значення «Садиба» у м. Хмільнику», – констатували в прокуратурі.

Також у прокуратурі запевнили, що після набрання рішенням законної сили буде проконтрольоване його реальне виконання.

