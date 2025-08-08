В Житомире помещение колледжа незаконно использовали для швейного бизнеса

Прокуратура остановила использование помещения колледжа под швейный бизнес.

В Житомире прокуратура вернула колледжу помещение, которое незаконно арендовали под швейную мастерскую.

Выяснилось, что предпринимательница арендовала в одном из политехнических колледжей города нежилое помещение площадью 21,6 кв. м и стоимостью около 500 тыс. грн для предоставления швейных услуг. Закон позволяет использовать имущество образовательных учреждений только для обеспечения учебного процесса, поэтому такая аренда была незаконной.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать договор недействительным. Во время рассмотрения дела стороны разорвали соглашение, а помещение вернули колледжу. Хозяйственный суд Житомирской области закрыл производство.

В настоящее время продолжаются рассмотрения еще трех подобных дел по незаконной аренде помещений учебных заведений общей площадью 570 кв. м и ориентировочной стоимостью около 16 млн. грн.

С начала 2025 гОДА благодаря вмешательству окружной прокуратуры учебные заведения уже вернули в пользование 160 кв. м коммунальных помещений на сумму около 4 млн грн. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.

