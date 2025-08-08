У Житомирі приміщення коледжу незаконно використовували для швейного бізнесу

Прокуратура зупинила використання приміщення коледжу під швейний бізнес

У Житомирі прокуратура повернула коледжу приміщення, яке незаконно орендували під швейну майстерню.

З’ясувалося, що підприємниця орендувала в одному з політехнічних коледжів міста нежитлове приміщення площею 21,6 кв. м та вартістю близько 500 тис. грн для надання швейних послуг. Закон дозволяє використовувати майно освітніх закладів лише для забезпечення навчального процесу, тож така оренда була незаконною.

Прокуратура подала позов до суду з вимогою визнати договір недійсним. Під час розгляду справи сторони розірвали угоду, а приміщення повернули коледжу. Господарський суд Житомирської області закрив провадження.

Наразі тривають розгляди ще трьох подібних справ щодо незаконної оренди приміщень закладів освіти загальною площею 570 кв. м та орієнтовною вартістю близько 16 млн грн.

З початку 2025 року завдяки втручанню окружної прокуратури навчальні заклади вже повернули у користування 160 кв. м комунальних приміщень на суму майже 4 млн грн. Робота з виявлення та припинення подібних порушень триває.

