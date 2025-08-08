Украинцам объяснили, может ли работодатель сокращать продолжительность еженедельного непрерывного отдыха

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха во время военного положения может быть сокращена до 24 часов.

Во время военного положения трудовые отношения в Украине регулируются по специальным правилам, позволяющим работодателям оперативно реагировать на потребности производства и обеспечение критически важных процессов.

Одно из таких положений касается продолжительности еженедельного непрерывного отдыха. В Гоструда разъяснили, вправе ли работодатель сокращать продолжительность еженедельного непрерывного отдыха.

Минимальная продолжительность такого отдыха в условиях военного положения может составлять 24 часа. Это означает, что при необходимости предприятия, особенно работающие в критически важных отраслях, могут устанавливать работникам только сутки отдыха в неделю.

В то же время, в мирное время, согласно трудовому законодательству, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. Это закреплено в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Специалисты Гоструда отмечают, что сокращение отдыха не означает отмены права на него — работодатель обязан соблюдать минимально установленные нормы и, по возможности, обеспечивать работникам дополнительное время для восстановления сил.

