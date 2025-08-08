Українцям пояснили, чи може роботодавець скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку під час воєнного стану може бути скорочена до 24 годин.

Під час воєнного стану трудові відносини в Україні регулюються за спеціальними правилами, що дозволяють роботодавцям оперативно реагувати на потреби виробництва та забезпечення критично важливих процесів.

Одне з таких положень стосується тривалості щотижневого безперервного відпочинку. У Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку.

Мінімальна тривалість такого відпочинку в умовах воєнного стану може становити 24 години. Це означає, що за необхідності підприємства, особливо ті, що працюють у критично важливих галузях, можуть встановлювати працівникам лише одну добу відпочинку на тиждень.

Водночас, у мирний час, відповідно до трудового законодавства, тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менш ніж 42 години. Це закріплено у статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Фахівці Держпраці наголошують, що скорочення відпочинку не означає скасування права на нього — роботодавець зобов’язаний дотримуватися мінімально встановлених норм та, за можливості, забезпечувати працівникам додатковий час для відновлення сил.

