Українцям пояснили, чи може роботодавець скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку

21:42, 8 серпня 2025
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку під час воєнного стану може бути скорочена до 24 годин.
Українцям пояснили, чи може роботодавець скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку
Під час воєнного стану трудові відносини в Україні регулюються за спеціальними правилами, що дозволяють роботодавцям оперативно реагувати на потреби виробництва та забезпечення критично важливих процесів.

Одне з таких положень стосується тривалості щотижневого безперервного відпочинку. У Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець скорочувати тривалість щотижневого безперервного відпочинку.

Мінімальна тривалість такого відпочинку в умовах воєнного стану може становити 24 години. Це означає, що за необхідності підприємства, особливо ті, що працюють у критично важливих галузях, можуть встановлювати працівникам лише одну добу відпочинку на тиждень.

Водночас, у мирний час, відповідно до трудового законодавства, тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менш ніж 42 години. Це закріплено у статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Фахівці Держпраці наголошують, що скорочення відпочинку не означає скасування права на нього — роботодавець зобов’язаний дотримуватися мінімально встановлених норм та, за можливості, забезпечувати працівникам додатковий час для відновлення сил.

Держпраці

