Как получить компенсацию за уничтоженное жилье, которое находится в зоне активных боевых действий — инструкция

07:36, 9 августа 2025
Комиссии могут проводить дистанционное обследование уничтоженного жилья на территориях активных боевых действий.
Украинцы, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, могут рассчитывать на компенсацию в рамках программы «єВідновлення» — даже если их дом находится в зоне активных обстрелов. Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое позволяет комиссиям проводить дистанционное обследование уничтоженного жилья на территориях активных боевых действий. Об этом напомнило Министерство развития общин и территорий Украины.

Как получить компенсацию — инструкция

1. Подайте информационное сообщение. Это можно сделать через мобильное приложение или портал «Дія», в ЦНАПе или через нотариуса.

2. Подайте заявление на компенсацию. В нем вы указываете, какой именно тип компенсации выбираете. Это может быть:

жилищный сертификат — документ, который позволит купить новое жилье взамен уничтоженного;

денежная выплата для восстановления на собственном земельном участке.

Важно: второй вариант доступен только для владельцев частных домов, у которых есть земельный участок на безопасной территории. Подать такое заявление сейчас можно через приложение «Дія».

3. Комиссия местной власти определяет формат обследования. Она оценивает ситуацию с безопасностью в регионе, где находится ваше жилье, и решает, возможен ли физический выезд на место разрушения или обследование нужно проводить дистанционно.

4. Комиссия проводит обследование. Если речь идет о дистанционном формате, используются спутниковые снимки, материалы с дронов, фото и видео, снятые заявителем на мобильный телефон.

К снимкам, сделанным заявителями, предъявляются требования:

  • фото должно быть цветным, четким и без визуальных искажений;
  • по технической возможности файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
  • должна быть зафиксирована земельная участок, на которой расположено разрушенное жилье;
  • общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, подтверждающих факт уничтожения;
  • на снимках должны быть зафиксированы разрушенные конструкции, включая несущие стены, перекрытия, крышу;
  • по возможности фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.

5. В течение 30 дней с момента подачи заявления комиссия должна принять решение: можно ли установить факт уничтожения жилья. Если собранных материалов достаточно, комиссия начисляет компенсацию. Если нет — может приостановить рассмотрение дела.

В ведомстве добавляют: в случае приостановки у человека есть 90 дней, чтобы предоставить дополнительные материалы. Это могут быть собственные фото и видео или сведения от местной полиции, ГСЧС, военных и очевидцев.

«Не рискуйте жизнью, чтобы сделать фото разрушенного дома на территории активных боевых действий! Если у вас нет изображений, обратитесь в соответствующие службы или к возможным свидетелям событий. Они также могут предоставить материалы, необходимые для установления факта уничтожения жилья», — подчеркнули в ведомстве.

Комиссия в это время также может собирать и прикладывать сведения, полученные от полиции, спасателей и военных.

Если совокупных материалов будет достаточно для установления факта уничтожения жилья — комиссия начислит компенсацию. Если же нет — может отказать в компенсации. При появлении новых материалов или изменении ситуации с безопасностью в регионах вы сможете подать новое заявление на получение компенсации.

Если заявление было приостановлено ранее: в случае, если обследование уничтоженного жилья было невозможным из-за боевых действий, комиссия должна возобновить рассмотрение вашего заявления с учетом возможности дистанционного обследования. Когда комиссия возобновит рассмотрение, его статус в «Дії» изменится с «Приостановлено» на «В обработке». Если этого не произошло — обратитесь в комиссию, которая рассматривала ваше дело.

єВідновлення

