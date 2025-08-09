Як отримати компенсацію за знищене житло, що знаходиться в зоні активних бойових дій — інструкція

Комісії можуть проводити дистанційне обстеження знищеного житла на територіях активних бойових дій.

Українці, чиє житло було знищене внаслідок бойових дій, можуть розраховувати на компенсацію в рамках програми “єВідновлення” — навіть якщо їхній будинок знаходиться в зоні активних обстрілів. Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка дозволяє комісіям проводити дистанційне обстеження знищеного житла на територіях активних бойових дій. Про це нагадало Міністерства розвитку громад та територій України.

Як отримати компенсацію – інструкція

Подайте інформаційне повідомлення. Це можна зробити через мобільний застосунок або портал Дія, у ЦНАПі або через нотаріуса. Подайте заяву на компенсацію. У ній ви зазначаєте, який саме тип компенсації обираєте. Це може бути житловий сертифікат — документ, що дозволить купити нове житло замість знищеного, або грошова виплата для відбудови на власній земельній ділянці.

Важливо: другий варіант доступний лише для власників приватних будинків, у яких є земельна ділянка на безпечній території. Подати таку заяву зараз можна через застосунок Дія.

Комісія місцевої влади визначає формат обстеження. Вона оцінює ситуацію з безпекою в регіоні, де знаходиться ваше житло, і вирішує, чи можливий фізичний виїзд на місце руйнування, чи обстеження потрібно проводити дистанційно. Комісія проводить обстеження. Якщо йдеться про дистанційний формат, використовуються супутникові знімки, матеріали з дронів, фото та відео, зняті заявником на мобільний телефон.

До знімків, зроблених заявниками, висуваються такі вимоги:

фото має бути кольоровим, чітким і без візуальних спотворень;

за технічної можливості, файл має містити дату та час зйомки, геолокацію;

має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташована зруйнована оселя;

загальний і ще мінімум 3 різні ракурси житла, які підтверджують факт знищення;

на знімках мають бути зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема несучі стіни, перекриття, дах;

за можливості світлини мають містити ідентифікаційні ознаки об'єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.

Протягом 30 днів з моменту подання заяви комісія має ухвалити рішення: чи можна встановити факт знищення житла. Якщо зібраних матеріалів достатньо, комісія нараховує компенсацію. Якщо ні — може призупинити розгляд справи.

У відомстві додають, що у разі призупинення у особи є 90 днів, щоб надати додаткові матеріали. Це можуть бути власні фото та відеоматеріали або відомості від місцевої поліції, ДСНС, військових та очевидців.

«Не ризикуйте життям, щоб зробити фото зруйнованого будинку на території активних бойових дій! Якщо у вас немає зображень, зверніться до відповідних служб або можливих свідків подій. Вони також можуть надати матеріали, потрібні для встановлення факту знищення житла», - підкреслили у відомстві.

Комісія в цей час також може збирати та долучати відомості отримані від поліції, рятувальників та військових.

Якщо сукупних матеріалів буде достатньо для встановлення факту знищення житла - комісія нарахує компенсацію. Якщо ж ні - може відмовити у компенсації. Якщо з’являться нові матеріали чи зміниться ситуація з безпекою в регіонах, ви зможете подати нову заяву на отримання компенсації.

Якщо заяву було призупинено раніше: у випадку, якщо обстеження знищеного житла було неможливим через бойові дії, комісія має поновити розгляд вашої заяви з урахуванням можливості дистанційного обстеження. Коли комісія відновить розгляд заяви, її статус в Дії зміниться з “Призупинено” на “В обробці”. Якщо цього не відбулося — зверніться до комісії, яка розглядала вашу справу.

