Секретарь СНБО Умеров предложил российской стороне провести встречу на следующей неделе, – Зеленский

По словам Президента, идет диалог по вопросам обменов и выполняются договоренности, достигнутые на предыдущей встрече в Стамбуле.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести встречу на следующей неделе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что переговорную динамику необходимо усиливать.

«Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно наращивать. Необходимо делать все, чтобы достичь прекращения огня. А российской стороне пора перестать прятаться от решений», — отметил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина работает над еще одним обменом.

«Продолжается диалог с российской стороной по вопросам обменов — продолжаем выполнять договоренности предыдущей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом», — подчеркнул Глава государства.

Среди приоритетных тем переговоров — обмен пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей, прекращение убийств мирных жителей.

«Необходима встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — по-настоящему устойчивый. Украина готова к такой встрече», — подытожил Зеленский.

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