Практика судов
  1. В Украине

В центре Киева водительница Mercedes влетела в летнюю террасу кафе — пострадала посетительница заведения, видео

20:58, 19 июля 2025
По словам водительницы, она отвлеклась на упавший на пол телефон и из-за этого потеряла управление.
В центре Киева водительница Mercedes влетела в летнюю террасу кафе — пострадала посетительница заведения, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В центре Киева водительница Mercedes вылетела на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Об этом сообщает столичная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 июля на улице Саксаганского. По предварительным данным, около 19:25 водительница автомобиля Mercedes не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части на тротуар и травмировала женщину, которая находилась на летней террасе заведения общественного питания.

28-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Как сообщили в полиции, водительница была трезвой. По ее словам, во время движения на пол упал мобильный телефон, и она попыталась его поднять, в результате чего потеряла контроль над автомобилем.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В сети распространяют видео с места аварии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция ДТП Киев авария авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчинам, которые вовремя уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+ – что советуют в Минобороны

Военнообязанные вовремя уточнили свои данные, но им все равно пришли штрафы в Резерв+ – что говорит ответственная за цифровизацию в Минобороны Екатерина Черногоренко.

После перезагрузки Кабмина придется вносить изменения в порядок использования бюджета на центры единства украинцев за рубежом

Ранее правительство определило порядок использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом, получателем которых является «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.

Наследники лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества

Верховная Рада приняла закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, которые на то время входили в состав Польской Республики – они получат право на компенсации и возврат имущества.

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України