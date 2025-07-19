В центре Киева водительница Mercedes влетела в летнюю террасу кафе — пострадала посетительница заведения, видео

По словам водительницы, она отвлеклась на упавший на пол телефон и из-за этого потеряла управление.

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В центре Киева водительница Mercedes вылетела на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Об этом сообщает столичная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 июля на улице Саксаганского. По предварительным данным, около 19:25 водительница автомобиля Mercedes не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части на тротуар и травмировала женщину, которая находилась на летней террасе заведения общественного питания.

28-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Как сообщили в полиции, водительница была трезвой. По ее словам, во время движения на пол упал мобильный телефон, и она попыталась его поднять, в результате чего потеряла контроль над автомобилем.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В сети распространяют видео с места аварии.

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