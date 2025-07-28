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У Києві автомобіль ледь не влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності – фото

10:36, 28 липня 2025
На Хрещатику водій не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу.
У Києві автомобіль ледь не влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності – фото
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У центрі Києва сталася аварія з потерпілим: близько 7:00 ранку на вулиці Хрещатик водій автомобіля Volkswagen, рухаючись з боку Бесарабської площі, не впорався з керуванням. Про це повідомили у поліції Києва.

За попередніми даними, авто виїхало на пішохідну частину дороги та врізалося в бетонне огородження підземного переходу.

43-річного водія з відкритим переломом ноги госпіталізували до медичного закладу. У поліції зазначили, що чоловік попередньо перебував у тверезому стані.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку поліції, яка з’ясовує точні обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці». А на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ.

Зауважимо, що 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

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поліція ДТП Київ

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