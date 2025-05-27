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Україна відкриває новий маршрут: НКРЕКП спростила транспортування газу через Трансбалканський коридор

17:54, 27 травня 2025
НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.
Україна відкриває новий маршрут: НКРЕКП спростила транспортування газу через Трансбалканський коридор
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Республіки Болгарія, Грецької Республіки, Республіки Молдова та Румунії.

Як зазначили у НКРЕКП, це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України — орієнтовно 3 млн кубометрів на добу.

«Такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання. Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації», - вказали у регулятора.

У Міненерго пояснили, що Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами. З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.

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Україна НКРЕКП газ

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