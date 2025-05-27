У Британії зупинили продаж популярних іграшок Labubu — ажіотаж довів покупців до бійок

Популярні іграшки-монстрики Labubu стали настільки дефіцитними, що фанати влаштовували бійки та ночували під магазинами.

Фото: Bea Oyster

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Популярні м’які іграшки Labubu, які стали модним трендом серед молоді, тимчасово не продають у всіх магазинах Pop Mart у Великій Британії. Це сталося після того, як у магазинах почалися сутички та сварки між покупцями, які намагалися придбати ці ляльки. Про це повідомляє BBC.

Компанія Pop Mart пояснила, що призупинила продажі до червня, щоб уникнути можливих проблем із безпекою.

Labubu — це іграшки у вигляді кумедного монстрика, створеного художником із Гонконгу Кейсеном Лунгом. Вони стали дуже популярними після того, як знаменитості, такі як співачки Ріанна та Дуа Ліпа, почали носити їх як модний аксесуар. Ляльки стали справжнім хітом у соцмережах, особливо в TikTok.

У Великій Британії ціна таких іграшок коливається від 13 до 50 фунтів, а рідкісні моделі перепродають за сотні фунтів через інтернет.

Фанати розповідають, що у магазинах збиралися великі натовпи, деякі люди чекали в чергах навіть з ночі, а хтось ночував біля магазинів, щоб встигнути купити Labubu. Через це іноді виникали сварки і навіть бійки.

Одна з фанаток, Вікторія, сказала, що побачила, як люди сварилися і кричали, а сама почала боятися і пішла. Вона припускає, що багато хто в черзі були перекупами, які купують іграшки, щоб потім перепродати їх дорожче.

Експерти з продажів і маркетингу кажуть, що така ситуація виникла через обмежену кількість товару і формат продажу у «сліпих коробках», коли покупці не знають, яку саме модель отримають. Це створює ажіотаж і натовпи, які важко контролювати.

Pop Mart повідомили, що працюють над новою системою продажу, яка буде більш чесною і безпечною для покупців.

Тимчасова зупинка продажів може збільшити інтерес до Labubu, але експерти попереджають про ризики підробок, які вже з’являються в інтернеті.

Labubu повернеться на полиці магазинів у червні з оновленою системою продажу, яка допоможе уникнути хаосу і зробить покупку комфортнішою для всіх.

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