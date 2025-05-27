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Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

16:30, 27 травня 2025
Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.
Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд
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Перебування особи в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншою особою однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Суди не вправі покладати в основу свого рішення лише факт визнання позову відповідачем, не дослідивши при цьому обставин справи.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 12 березня 2025 року по справі 336/1978/23 про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання права власності на 1/2 частку у спільному майні.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивачка посилалася на те, що з листопада 2014 року вона проживала з відповідачем у фактичних шлюбних відносинах без реєстрації шлюбу. За час спільного проживання ними за спільні кошти був придбаний спірний житловий будинок і земельна ділянка, право власності на яке було оформлено на відповідача. В позасудовому порядку вирішити питання щодо поділу спірного майна відповідач відмовляється.

Суди різних інстанції справу переглядали неодноразово. Суд першої інстанції позов задовольнив, мотивуючи своє рішенням визнанням відповідачем позову, що не суперечить закону та не порушує прав, свобод чи інтересів інших осіб, оскільки суд встановив, що сторони у справі проживають у фактичних шлюбних відносинах з листопада 2014 року до часу ухвалення рішення.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, рішення суду скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив, зазначаючи про те, що позивачка з 26 січня 1991 року до 23 лютого 2023 року перебувала в зареєстрованому шлюбі з іншим чоловіком, що унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання в цей період з відповідачем однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду з огляду на таке. Для встановлення факту спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу необхідною умовою є неперебування осіб у будь-якому іншому шлюбі.

Законодавець визначив пріоритетність зареєстрованого шлюбу, закріпив принцип одношлюбності та заборону на укладання шлюбу з особою, яка вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

Встановлення судом факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу є визнанням державою сімейних стосунків фізичних осіб і за своєю суттю є альтернативою зареєстрованого шлюбу, а отже такі відносини мають бути правомірними.

Перебування особи в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншою особою однією сім'єю без реєстрації шлюбу, оскільки вказане не відповідає нормам сімейного права, суперечить моральним засадам суспільства та вимогам ст. 25 СК України.

Суди не вправі покладати в основу свого рішення лише факт визнання позову відповідачем, не дослідивши при цьому обставини справи. Тобто повинно мати місце не лише визнання позову, а й законні підстави для задоволення позову.

Автор: Наталя Мамченко

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